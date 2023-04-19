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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:14

Радоницу на Кубани 25 апреля объявили выходным днем

Такую рекомендацию дал губернатор региона
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В этом году Радоницы выпала на 25 апреля. Вторник губернатор Краснодарского края рекомендовал сделать выходным днем.

- Что касается Радоницы. В этом году традиционно рекомендовал работодателям сделать 25 апреля выходным днем. Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы, - написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

В местах скопления людей обязательно организуют дежурство сотрудников полиции и казаков. Главам районов поручено продумать схему движения общественного транспорта и автомобилей, чтобы люди не стояли в пробках.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае на Радоницу усилят меры безопасности.