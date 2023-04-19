Единую региональную систему «Безопасный город» запустят на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае запустят единую региональную систему «Безопасный город». В нее интегрируют все системы безопасности населения - видеонаблюдения, опасных природных явлений, системы оповещения, Систему-112, также планируют подключить камеры в торговых центрах, банкоматах, предприятиях санаторно-курортного комплекса.

- Сейчас на территории края установлено около 10 тысяч видеокамер. Из них 50% - в Краснодаре, Сочи и Геленджике. Охват территорий будет расширяться. В этом году на видеокамеры выделено 100 млн рублей. В преддверии высокого курортного сезона обязательно нужно сделать безопасными все пляжные зоны, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Камеры в том числе позволять оперативно находить без вести пропавших людей и раскрывать преступления.