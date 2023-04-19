Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Новороссийске объем отгрузки промышленной продукции увеличили на треть. Он составил 464,2 миллиардов рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее. При этом индекс промышленного производства составил 100,8%.

- Большая доля отгрузки приходится на предприятия Новороссийска. В рейтинге муниципальных образований город снова вошел в тройку лидеров по этому показателю. Объем отгрузки промпредприятиями превысил 59,6 миллиарда рублей. Это на 30 процентов больше, чем в 2021 году, - сообщил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрия Хмелько.

Уточняется, что объем налоговых поступлений от промышленных предприятий в консолидированный бюджет Кубани вырос в 1,4 раза.

Планируется, что в Новороссийске получится увеличить долю промышленности в экономике с 11,3% до 14,2% до конца 2030 года.