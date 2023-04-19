Президент РФ поздравил с днем рождения Почетного гражданина Сочи Виталия Игнатенко

В настоящее время Виталий Игнатенко продолжает работу и занимает пост гендиректора Общественного телевидения России.

Почетному гражданину Сочи, директору Общественного телевидения России, президенту Всемирной ассоциации русской прессы, Заслуженному журналисту Виталию Игнатенко 19 апреля исполнилось 82 года. Президент страны Владимир Путин отправил телеграмму с поздравлениями.

- Уважаемый Виталий Никитич! Поздравляю Вас с Днем рождения. Вас по праву считают исключительным профессионалом, одним из наиболее опытных, талантливых представителей отечественного журналистского сообщества. Коллеги высоко ценят Вашу компетентность, безграничную преданность любимому делу, значимый вклад в становление и развитие современных российских СМИ, - написал Владимир Путин.

Президент России пожелал Виталию Игнатенко здоровья, благополучия и новых достижений. Также Почетного гражданина Сочи с днем рождения поздравил председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, Виталий Игнатенко более 20 лет руководил ТАСС. Заслуженный журналист был и зам председателя правительства РФ. Виталий Игнатенко занимался вопросами, связанные со СМИ. В настоящее время он продолжает работу и занимает пост гендиректора Общественного телевидения России.