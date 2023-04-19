Контрактникам Кубани увеличили минимальную оплату в зоне СВО до 204 тысяч рублей в месяц

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В апреле 2023 года денежное довольствие контрактникам в зоне специальной военной операции существенно увеличено. Об этом заявили в оперштабе Кубани.

- Выплаты составляют от 204 тысяч рублей в месяц. Помимо ежемесячной зарплаты и единовременных выплат военнослужащим положены дополнительные средства, - говорится в сообщении.

Кроме этого, положены дополнительные денежные довольствия. За захват танка – 1 млн рублей, уничтожение танка или вертолета – от 100 до 500 тысяч рублей. Также по 8 тысяч в день платят при активных наступательных действиях и по 50 тысяч за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.

Фото: t.me/opershtab23

Фото: t.me/opershtab23

Фото: t.me/opershtab23

Фото: t.me/opershtab23