На Кубани практически весь общественный транспорт переведен на безналичную оплату

На Кубани практически любую услуг можно оплатить безналичным способом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае практически весь общественный транспорт перевели на безналичную оплату. Работа была проведена в рамках проекта «Безналичная Кубань». Сейчас в крае действует примерно 200 тысяч смарт-терминалов. На тысячу жителей региона приходится более 35 банкоматов по приему платежных карт. Это самое большое количество подобных устройств в Южном Федеральном округе.

– Доля безналичных платежей с учетом операций через интернет составляет 66%. Практически в каждом автобусе, трамвае или маршрутке проезд оплатить картой. В почтовых отделениях и супермаркетах работают точки по снятию наличных с карты. Можно сказать, что мы добились значительных успехов при реализации проекта «Безналичная Кубань», - рассказал первый заместитель министра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

В последнее время у жителей Кубани набирают обороты альтернативные способы оплаты. Наиболее востребован у жителей края расчет по QR-кодам. Эту технологию оплаты в регионе предлагают 46,5 тысячи торгово-сервисных предприятий. В 2021 году их количество было на 40% меньше.

В 2023 году начнется реализация проекта «Цифровой рынок». В течении двух лет все торговые точки ярмарок выходного дня будут оснащены терминалами для безналичной оплаты и QR-кодами.