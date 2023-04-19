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НовостиСпорт19 апреля 2023 16:41

В Северском районе пройдет первый открытый марафон по хоккею с шайбой

Хоккеисты попытаются установить мировой рекорд и рекорд России
Евгения ХАЛИКОВА
В Северском районе проведут марафон по хоккею с шайбой. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Северском районе проведут марафон по хоккею с шайбой. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В станице Северской с 21 по 23 апреля пройдет марафон по хоккею, посвященный 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Это будет серия из 40 матчей, в которых примут участие любительские хоккейные команды и юноши 2011 года рождения

- Каждый матч будет состоять из трех периодов и продлится. Такой формат соревнований требует выносливости от участников и тактической гибкости от всей ледовой дружины. Сочетание всех этих качеств приведет лучшую команду к победе, - сообщили организаторы марафона.

Также во время марафона хоккеисты попытаются установить мировой рекорд и рекорд России. Результаты будут фиксировать эксперты Международной книги рекордов «Interrecord» и Реестра рекордов России.