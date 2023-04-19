Для абитуриентов Кубани в кластерах «Профессионалитета» проведут единый день открытых дверей

В трех кубанских кластерах «Профессионалитета» пройдет единый день открытых дверей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В трех кубанских кластерах «Профессионалитета» 22 апреля пройдет единый день открытых дверей. Мероприятие организовывают для будущих абитуриентов и их родителей. Ребята пройдут практикоориентированные программы и узнают об использовании современного технологичного оборудования в учебном процессе.

– Для школьников в этот день запланированы профессиональные пробы и интерактивные экскурсии на площадки партнеров-работодателей. Для их родителей в режиме онлайн пройдет краевое собрание. Ведущие эксперты расскажут о целях и задачах федерального проекта и познакомяь с востребованными в регионе специальностями подготовки по программам «Профессионалитета, – рассказал первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики края Сергей Пронько.

В регионе созданы и работают три кластера. Для школьников Анапы, Геленджика, Новороссийска, Темрюкского, Славянского, Крымского, Динского и Абинского районов пройдут экскурсии в кластер «Виноградарство и виноделие». Ученики из Усть-Лабинского района познакомятся с азами растениеводства в научно-производственном объединении «Семеноводство Кубани» с помощью представителей кластера «Росток Кубани».