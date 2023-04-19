В Краснодаре участники хакатона придумают как упросить документооборот между производителем и потребителем.

В Краснодаре проведут хакатон в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре в рамках проекта «Воронка инновационных стартапов» проведут хакатон. Командное соревнование для резидентов Краснодарского края по треку «Промышленность» пройдет с 21 по 23 апреля.

Разработчики, создатели принципиально новых продуктов и вспомогательные специалисты объединятся в команды от трех до пяти человек. У них будет 48 часов на создание абсолютно нового сервиса. По заданию организаторов, новый продукт должен упростить документооборот между производителем и потребителем.

- Такие мероприятия уже доказали свою эффективность. Участники создают технологические решения на запросы различных отраслей экономики и получают денежные призы, - рассказала замруководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Гончарова.

Мероприятие проходит при поддержке краевого Фонда развития инноваций при поддержке регионального департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.