В полиции Кубани назвали фейком информацию о штрафе за выброшенную агитационную листовку

В Краснодаре не выписывали штраф за выброшенную листовку с объявлением о наборе военнослужащих по контракту. Фото: Елена КРИВЯКИНА

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели проверку по факту информации о протоколе, который якобы был выписан за выброшенную в урну агитационную листовку. Полицейские назвали эти слухи недостоверными и призвали краснодарцев перепроверять подобного рода сведения.

- Представителей средств массовой информации и администраторов городских пабликов призываем не допускать распространения фейков, которые могут ввести в заблуждение аудиторию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в полиции добавили, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность