В Краснодаре ко Дню Победы запланированы более 100 мероприятий

На майские праздники в Краснодар приедут около 100 тысяч человек.

Стала известная программа празднования Дня Победы в Краснодаре. По решению краевого Оперштаба в краевом центре отменили традиционный Парад Победы, но в праздничной программе запланированы более 100 мероприятий. Они будут проведены с учетом рекомендаций правоохранителей.

- Планы по самому главному празднику, который ждет вся страна, будут скорректированы. Ни один ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Краснодаре, не останется без внимания. Уверен, День Победы в городе пройдет на ура, - прокомментировал мэр города Евгений Наумов.

Ожидается, что на майские праздники в Краснодаре приедут около 100 тысяч гостей. В эти дни в городе будут усилены меры безопасности.