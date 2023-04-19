В Анапе памятники и мемориалы Великой Отечественной войны возьмут под круглосуточную охрану

В Анапе усилят меры безопасности. Фото: пресс-службы администрации Анапы.

В Анапе перед Днем Победы будут усилены меры безопасности. Под круглосуточную охрану будут взяты все памятники и мемориалы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- С 30 апреля по 12 мая все ответственные службы Анапы будут переведены на усиленный режим работы. Сотрудники полиции, Росгвардии и казачества будут обеспечивать безопасность жителей и гостей курорта, - рассказали в администрации Анапы.

Места проведения праздничных мероприятий и прилегающей территории обследуют кинологи со служебными собаками. В праздничные дни там будут дежурить усиленные наряды правоохранителей.