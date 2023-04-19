В Майкопе ищут злоумышленников, сообщивших о минировании соцобъектов

Информацию о минировании передали по телефону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее ищут телефонных террористов, сообщивших ложные данные о минировании социальных объектов. Поиском злоумышленников заняты полицейские республики и сотрудники УФСБ.

- В правоохранительные органы Адыгеи 19 апреля поступила информация о том, что в школах и вузах республики могут находиться взрывные устройства. Проверка всех образовательных учреждений завершена. Взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Сейчас в республике идут дополнительные оперативные и специальные мероприятия. Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за подобные противоправные действия. За «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.