Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 апреля 2023 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках текущей эксплуатации электрооборудования возможно ограничение подачи электроэнергии на перечисленных ниже улицах в течение нескольких часов из указанного временного периода. Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.

По данным горэлектросетей света не будет в поселке Красная поляна на улицах Защитников Кавказа, Вознесенская, Турчинского, Батайская, Тернопольская, Тбилисская и Мира (район аэропорта).

Также возможны ограничения на улицах Петрозаводская, Банановая, Веринская, Табачная, Чайная, Ивановская 2а, Нагуляна, Гвоздик 8а, Новороссийское шоссе, Железнодорожная, Депутатская, Пластунская, Абовяна, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, Плеханова, Славы, Батумское шоссе, Прозрачная, Часовая, Львовская, Калараш и Энтузиастов.

Кроме того, в зону отключения электроэнергии попадают переулки Плотинный, Аибгинский, Мельничный, Юртовский, Тамбовский, Вишневый, Южный и Ветеринарный. Стоит заранее подготовиться и жителям садовых товариществ «Эдельвейс», «Медик», «Лесное», «Вишневый», «Крутые горки» и «Вишневый».