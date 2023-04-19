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НовостиОбщество19 апреля 2023 20:13

Выплаты компенсаций за подключение домов к газу с начала 2023 года получили 80 жителей Краснодара

С начала года 80 краснодарцам выплатили компенсацию за подключение домов к газу
Евгения ХАЛИКОВА
В Краснодаре с 1 марта будут бесплатно подводить газ к соцобъектам.

В Краснодаре с 1 марта будут бесплатно подводить газ к соцобъектам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре 80 домовладельцев уже получили компенсации за подключения жилья к газу. Мера поддержки населения была введена в 2022 году по поручению главы региона Вениамина Кондратьева.

— Краснодар в лидерах по количеству заявок. Это важный проект реализуется совместно с ресурсоснабжающими компаниями. С 1 марта к бесплатной догазификации участков были добавлены социальные объекты - школы, детские сады, поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, - рассказал директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.

За два года с начала действия программы бесплатной догазафикации в краевом центре подключили к голубому топливу более 600 участков. Также заключено больше 1,7 тыс. договоров.