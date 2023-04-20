Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии

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20 апреля из-за повреждения на магистральном подающем водоводе по улице Портовой Новороссийск остался без воды.

- Авария на водоводе произошла в районе железнодорожных путей. На время производства работ прекращена подача воды с 6 часов утра, - сообщили в МЦУ города-героя.

За подвозом воды можно обратиться в «Водоканал» (309-860; 309-861) и в Безопасный город (637-076) или по номеру «076» с мобильного.

- По окончанию работ водоснабжение будет восстановлено, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется, - добавили в муниципальном центре управления.