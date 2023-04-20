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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:55

В Краснодаре 22 апреля в Чистяковской Роще пройдет Божественная литургия

На ней краснодарцы смогут взять частичку Благодатного огня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

22 апреля в 9 часов утра в Чистяковской Роще Краснодара протоиерей Александр Игнатов отслужит Божественную литургию. Она пройдет у памятника 13-ти тысячам жертвам фашистского террора.

- Прийти на литургию могут все желающие. Собравшиеся молитвенно почтут память краснодарцев-жертв фашизма и сугубо помолятся о военнослужащих, защищающих наше Отечество в спецоперации, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Такая Пасхальная служба пройдет впервые за всю новейшую историю города. После Богослужения жители смогут взять частичку Благодатного огня.