На Кубани ежегодно заготавливают около 60 тонн донорской крови

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20 апреля отмечается День донора. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил всех причастных и поблагодарил медиков за труд.

- В Краснодарском крае растет количество активных доноров. Каждый год на краевые станции переливания приходят 50 тысяч человек. Больше половины доноров на Кубани - это молодые люди до 35 лет. Благодаря неравнодушным жителям в регионе заготавливают более 60 тонн крови в год. Спасибо всем донорам, врачам и коллективу «Станции переливания крови» за их важную и нужную миссию! – написал Кондратьев в соцсетях.

Глава региона рассказал и про одного донора из Краснодара – Владимира Сиренко. Местный житель уже 18 лет помогает жителям края, нуждающимся в переливании. Сегодня на его счету более 40 процедур донации. Недавно Владимир принял решение стать еще и донором костного мозга.

На Кубани числится около 50 тысяч доноров и более 21 тысячи имеют звание «Почетный донор России».