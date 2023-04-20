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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 5:19

Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Грузовики отправляются на стоянку
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами

Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами

Утром 20 апреля в Краснодарском крае туман. Белая пелена осела и в районе Керченской переправы. Ее работа временно приостановлена.

- С 8 часов утра работа паромного сообщения приостановлена из-за тумана, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Переправа возобновит работу при улучшении видимости.

Напомним, накануне утром в очереди на Керченскую переправу ожидает 131 грузовик. Все машины останавливаются на стоянке в поселке Ильич.