Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана

Переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами

Утром 20 апреля в Краснодарском крае туман. Белая пелена осела и в районе Керченской переправы. Ее работа временно приостановлена.

- С 8 часов утра работа паромного сообщения приостановлена из-за тумана, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Переправа возобновит работу при улучшении видимости.

Напомним, накануне утром в очереди на Керченскую переправу ожидает 131 грузовик. Все машины останавливаются на стоянке в поселке Ильич.