Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют открыть в июне

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию в июне 2023 года. Объект готов на 88%.

- В настоящее время завершили возведение основной трибуны, а также здания касс, подземной двухуровневой автостоянки, вспомогательных сооружений. Уложен асфальт и газон. Продолжается устройство проездов и тротуаров, ограждения и освещения, - сообщили в краевом департаменте строительства.

Сейчас на стадионе продолжаются отделочные работы, укладывают пол и устанавливают двери. На территории создадут легкоатлетическое и разминочное ядро, поле для метаний, площадку для мини-футбола и зону уличных тренажеров, залы для занятий борьбой и игровых видов спорта, художественной гимнастики и волейбола.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что стадион «Динамо» – известный спортивный долгострой в Краснодаре. Реконструкцию арены начали еще в 2007 году, а сдать объект планировали еще в 2015 году. Но обновление стадиона затянулось. Инвестор ушел, а работы на стройке прекратились. Тогда за «Динамо» решили взяться власти Кубани в 2020 году. Планировалось открыть комплекс в 2022 году, сроки снова сдвинулись.