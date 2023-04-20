Что произошло за ночь 20 апреля в Краснодарском крае

Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют открыть в июне. Строительные работы на объекте выполнены на 88%.

Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана. Грузовики отправляются на стоянку.

Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии. Идут восстановительные работы.

На Кубани Парад Победы 9 мая пройдет только в Новороссийске. Решение принято на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.