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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:48

Что произошло за ночь 20 апреля в Краснодарском крае

Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют открыть в июне
Алексей ГУК

Стадион «Динамо» в Краснодаре планируют открыть в июне. Строительные работы на объекте выполнены на 88%.

Работа Керченской переправы приостановлена из-за тумана. Грузовики отправляются на стоянку.

Жители Новороссийска остались без воды из-за аварии. Идут восстановительные работы.

На Кубани Парад Победы 9 мая пройдет только в Новороссийске. Решение принято на совместном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба.