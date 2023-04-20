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НовостиОбщество20 апреля 2023 5:50

В Сочи летом запустят дополнительные «Ласточки»

Увеличат число пригородных маршрутов
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи запустят дополнительные «Ласточки»

В Сочи запустят дополнительные «Ласточки»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи летом запустят дополнительные «Ласточки». На Черноморском побережье увеличат число пригородных поездов.

- Сейчас мы рассматриваем возможность назначения дополнительных поездов «Ласточка» в сообщении Туапсе — Сочи — Имеретинский курорт. Это необходимо для того, чтобы увеличить пропускную способность по Черноморскому побережью, - заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Уточняется, что специалисты «РЖД» изучают возможность ускорения поезда между Адлером и Розой Хутор. Время в дороге хотят уменьшить с 40 до 30 минут. Также уже провели тестовые поездки.

Кроме того, рассматривают вопрос о запуске поезда между Сочи и Гагрой.