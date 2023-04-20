В Сочи запустят дополнительные «Ласточки»
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Сочи летом запустят дополнительные «Ласточки». На Черноморском побережье увеличат число пригородных поездов.
- Сейчас мы рассматриваем возможность назначения дополнительных поездов «Ласточка» в сообщении Туапсе — Сочи — Имеретинский курорт. Это необходимо для того, чтобы увеличить пропускную способность по Черноморскому побережью, - заместитель гендиректора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
Уточняется, что специалисты «РЖД» изучают возможность ускорения поезда между Адлером и Розой Хутор. Время в дороге хотят уменьшить с 40 до 30 минут. Также уже провели тестовые поездки.
Кроме того, рассматривают вопрос о запуске поезда между Сочи и Гагрой.