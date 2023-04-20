Мэрия Краснодара объяснила ситуацию с вырубкой деревьев на Западном Обходе

На месте проведут компенсационное озеленение

Жители Краснодара встревожены вырубкой деревьев на Западном обходе. В мэрии объяснили, что в марте подрядная организация оформила порубочный билет на вырубку деревьев в месте строительства сети ливневой канализации. Перед этим было проведено обследование.

- Строительство ливневки здесь необходимо для того, чтобы исключить возможность подтопления этого участка. Специалисты установили, что в зоне проведения работ растёт 3525 лиственных деревьев и 273 кустарника, находящихся в удовлетворительном состоянии, а также 190 деревьев, находящихся в аварийном состоянии, - сообщили в МЦУ Краснодара.

Проект строительства ливневки прошел государственную экспертизу, после чего был заключен муниципальный контракт, который включает в себя компенсационную высадку 3715 лиственных деревьев и 273 кустарников.