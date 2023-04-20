Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой отключат свет 20 апреля. Электроэнергии не будет из-за масштабных работ по монтажу новых приборов учета с 08:00 до 18:00.

- Света не будет в селе Юровка по улицам: Свободы, Кубанская, Анапская, Кавказская, Екатеринодарская. Также в переулке Черноморский, Солнечный, Луговой, Анапский, Набережная, Горького, - сообщили «Россети Кубань».

Электроэнергию отключат в поселке Пятихатки по улицам: Ореховая, Дружная, Анапская, Летняя, Российская, Светлая, Счастливая и в переулке Счастливый. Также в селе Витязево по улицам: Комсомольская, Лиманная, Черноморская, Пушкина, Овражная, Красноармейская, Лазурная, Мира.

Кроме того, частичное ограничение электроэнергии возможно с 13:00 до 17:00 в селе Гай-кодзор. Также с 09:00 до 17:00 в селе Витязево на улицах Пионерская, Красноармейская, Южная, Пушкина. И в станице Анапская на улицах Набережная, Горького.