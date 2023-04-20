В Краснодаре 16-летний водитель без прав на Mercedes снес девять припаркованных машин

Проводится проверка

16-летний водитель Mercedes вечером 19 апреля устроил массовое ДТП в Краснодаре. Он на бешеной скорости снес девять припаркованных машин.

- Водитель без прав на иномарке двигаясь по улице Круговой возле дома 71/1 по улице Семеренко допустил неуправляемый занос и столкнулся с автомобилями Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai. После чего он продолжил движение и столкнулся с другими автомобилями. В общей сложности получили повреждения девять машин. Пострадавших нет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по краю.

В настоящее время выясняются обстоятельства массового ДТП. Известно, что к ответственности привлекут хозяина авто за передачу права управления.

По обновленной информации, Mercedes, на котором 16-летний водитель снес 9 машин в Краснодаре, принадлежит его брату.

Повреждены 9 машин