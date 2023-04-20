Для комфорта и безопасности краснодарских пользователей сервис объявлений тестирует новую функцию

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По сообщению «Авито», на онлайн-сервисе в тестовом режиме появилась возможность создавать связанные профили. Благодаря новому инструменту можно связать до восьми аккаунтов и быстро переключаться между отдельными профилями. Сейчас функционал доступен тестовой группе, а в течение года связать профили смогут все пользователи сайта.

Как объясняют на платформе, для всей связки аккаунтов действует один пароль, телефонный номер и электронная почта, как и проверка документов, которую человек прошел в одном из аккаунтов. Этого достаточно, чтобы переключаться между аккаунтами без логина и пароля. Связка может включать обычный профиль и до семи профессиональных: по одному в категориях «Товары», «Работа» и «Транспорт» и по два — в «Недвижимости» и «Услугах». Так у пользователя получится разделить работу по профилю и общение с клиентами в одном аккаунте и, например, продажу личных вещей — в другом. Со стороны не будет видно, что профили связаны.

- При разработке функционала мы делали упор на простоте и удобстве использования. С появлением связанных профилей исчезает проблема, связанная с тем, что пользователям приходилось создавать аккаунты под разные задачи. Нововведение позволит нам обеспечить не только комфорт, но и безопасность пользователей, — прокомментировал директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.

Чтобы создать связанные профили, нужно перейти в раздел «Мои профили», нажать на кнопку «плюс». После можно добавить уже существующий профиль или тут же создать новый. Профили будут связаны автоматически. Их можно будет увидеть в списке в верхней строчке меню личного кабинета в мобильном приложении, а на сайте в выпадающем меню. Заходя на платформу, человек попадет в тот профиль, в который заходил в последний раз до этого.