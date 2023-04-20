Через Северный обход Анапы проехала миллионная машина

Фото: ФКУ "Черноморье"

С момента запуска в эксплуатацию по Северному обходу Анапы проехал первый миллион автомобилей. В торжественной обстановке четыре месяца назад, 21 декабря 2022 года, новый участок трассы открыл по телемосту из Москвы премьер Михаил Мишустин.

- Трафик на новом участке трассы постоянно растет. Так, только с начала года в январе по обходу Анапы проехало 221217, в феврале – 258804, в марте – 294761, за три декады апреля – уже 177476 автомобилей. Это более чем значительное снижение нагрузки как на городскую дорожную сеть, так и на экологию курорта, - сообщили в ФКУ "Черноморье".

Свою оценку новой дороге дал мэр Анапы Василий Швец.

- Пиковые нагрузки на дорогу еще впереди. Высокий сезон на курорте стартует в мае, и новая трасса примет на себя львиную долю транзитного потока, позволит решить наболевшую проблему с летними пробками и сделает курорт доступнее для автотуристов, – заявил он.

В сентябре 2014 года президент Владимир Путин поручил разработать план мероприятий по созданию создания единого транспортного коридора в четырехполосном исполнении, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым, и транспортно-логистической интеграции Крыма с материковой частью России. К 2018 году начались строительство и реконструкция двух важнейших федеральных трасс, ведущих с материка к Азово-Черноморским курортам и полуострову Крым, А-289 и А-290. Трассе А-289 по сути было задано новое направление, значительные изменения получила и А-290, как кратчайший путь от Новороссийска до Крымского моста.

На А-290 кроме обхода Анапы реконструируются также еще два участка, с 53-го по 72-й и с 73-го по 100-й. Общая длина трех участков – более 57 км. Возводимая четырехполосная дорога включает строительство 31 искусственного сооружения, в том числе девяти развязок. Второй участок, с 52-го по 73-й км, делает широкую дугу в обход поселков Виноградный и Гостагайка. Третий участок, с 73-го по 100-й км, полностью проходит по старому направлению, стыкуется на севере с трассой А-289 и далее – с построенным ранее подходом к Крымскому мосту.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на подъездах к Крымскому мосту к лету оборудуют 40 пунктов досмотра. Пропускная способность автоподходов будет увеличена в преддверии курортного сезона.