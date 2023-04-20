Самым популярным направлением на майские праздники оказался рейс Сочи – Ереван. Фото: Евгения ГУСЕВА

Аэропорт Сочи назвал 10 самых популярных направлений на майские праздники. В период с 28 апреля по 14 мая Ереван и Стамбул стали самыми популярными зарубежными направлениями.

- Туда-обратно в Ереван можно слетать со средним чеком 16 тысяч 400 рублей. В Стамбул такая поездка обойдется в 20 тысяч 900 рублей. В Ташкент можно попасть за 29 тысяч 200 рублей. Перелет в Анталью будет стоить 32 тысячи 500 рублей, а в Баку – 25 тысяч 400 рублей, - сообщили в исследовании «Авиасейлс».

Уточняется, что самыми популярными направлениями по России из Сочи оказались Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Также начала набирать популярность Махачкала и Казань.

Кроме того, популярность у туристов взывают новые рейсы в Самарканд. Их стоимость начинается от 2 тысяч 500 рублей. В Актау - от 5 тысяч 700 рублей и в Ургенч - от 2 тысяч рублей.