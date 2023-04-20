В Сочи на майские праздники приедет 260 тысяч отдыхающих Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи на майские праздники приедет около 260 тысяч отдыхающих. На совещании под председательством губернатора Краснодарского края обсудили координацию всех структур и служб, чтобы обеспечить максимальную безопасность в праздники.

- На заседании городской Антитеррористической комиссии рассмотрели все направления работы. Глава Сочи скоординировал совместные действия с руководителями силовых структур и правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Уточняется, что в эти выходные пройдет массовый общегородской субботник. Его проведут на кладбищах. Также 25 апреля заработают дополнительные маршруты общественного транспорта.

В майские праздники будет усилена охрану правопорядка в местах отдыха и на общественных территориях. Кроме того, дополнительные меры контроля введут и на дорогах.