Mercedes, на котором 16-летний водитель снес 9 машин в Краснодаре, принадлежит его брату

Проводится проверка

В Краснодаре 16-летний водитель без прав на Mercedes на скорости снес 9 припаркованных машин. По счастливой случайности в массовом ДТП никто не пострадал. Как выяснилось, иномарка принадлежит старшему брату подростка.

- Автомобиль принадлежит старшему брату. В отношении несовершеннолетнего составлены протоколы за управление машиной без прав (грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей) и за отсутствие страховки грозит штраф в размере 500 рублей), - сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении брата будет составлен протокол по статье «Передача управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления», что влечет наложение штрафа в 30 тысяч рублей.