В Сочи гражданину Таджикистана дали 2,5 года тюрьмы за взятку сотруднику ФСБ

Приговор в законную силу не вступил.

В Сочи суд огласил приговор в отношении Долшоджона Мукимова. Его призвали виновным в даче взятки.

- Из приговора суда следует, что в июне 2022 года в отношении подсудимого проводилась проверка по факту незаконного получения им гражданства РФ путем заключения фиктивного брака с гражданкой РФ за денежное вознаграждение. Мужчина предложил сотруднику ФСБ за 75 тысяч рублей прекратить проведение проверки в отношении него, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Сотрудник ФСБ в свою очередь доложил о незаконном предложение руководству.

В судебном гражданин Таджикистана полностью признал вину и раскаялся, заявив, что ему стыдно рассказывать о событиях преступления, и он не думал, что содеянное им образует столь суровую ответственность. Мукимову дали 2,5 года исправительной колонии общего режима.