Улицу Яцкова в Краснодаре очистят от незаконных ларьков

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Несколько торговых ларьков незаконно установили на улице Героя Яцкова в Краснодаре. Собственников предупредили об ответственности и попросили убрать незаконные точки. В настоящее время демонтаж идет полным ходом.

- Стартовал демонтаж девяти несанкционированных торговых павильонов на улице Яцкова. Предприниматели возвели их без разрешительных документов. Работы по очистке будут продолжаться до полного освобождения территории, - сообщили в мэрии города.

Владельцы павильонов самостоятельно начали убирать незаконные торговые объекты. Освобожденную территорию в дальнейшем приведут в порядок.