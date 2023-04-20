Мобилизационную работу в мэрии Краснодара будет контролировать Виктор Подколзин

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В мэрии Краснодара 20 апреля произошли новые кадровые назначения. Начальником отдела по мобилизационной работе администрации города стал Виктор Подколзин. Его представили на заседании гордумы.

- Виктор Подколзин в 1990 году окончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени Ленинского комсомола. В 2001 окончил Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, - сообщили в мэрии города.

В Вооруженных силах, по данным администрации, Подколзин служил в общей сложности 37 лет - с 1985 по 2022 год.