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НовостиКарта Кубани20 апреля 2023 8:40

Студенты Анапского сельскохозяйственного техникума поучаствовали в закладке виноградников

Ребятам показали современное производство вина
Мария ЧАЛАЯ
Студенты из Анапы поучаствовали в закладке виноградников. Фото: t.me/anapaofficial

Студенты из Анапы поучаствовали в закладке виноградников. Фото: t.me/anapaofficial

Студенты Анапского сельскохозяйственного техникума поучаствовали в закладке виноградников. Первокурсникам специальности «Агрономия» показали современное производство вина. Мероприятие прошло в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

- Юные агрономы побывали на винодельне «Скалистый Берег». Ребятам показали, как проходит закладка новых виноградников. В этом году их общая площадь увеличится на 15%. Также добавятся 3 сорта: красные Сира и Гренаш, белый – Альбариньо, - мообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что студентам провели экскурсию по винодельне и познакомили их со всей цепочкой технологического производства.