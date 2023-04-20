На Кубани выявили 134 случая COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 134 случая COVID-19. Среди заболевших 85 женщин и 49 мужчин. Из них 13 – дети.

- В Краснодаре выявили 58 случаев. В Сочи – 16. В Армавире – 6 заболевших. В Белоглинском, Ейском и Староминском районах – по 5. В Северском районе и Горячем Ключе – по 4. В Новороссийске, Красноармейском и Успенском районах – по 3 инфицированных, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Анапе, Геленджике, Апшеронском и Тимашевском районах – по 2 заболевших. В Белореченском, Каневском, Гулькевичском, Ленинградском, Кавказском, Темрюкском, Курганинском, Тбилисском, Новопокровском, Кущевском, Новокубанском, Павловском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах – по 1 новому случаю.