В Сочи отремонтируют поврежденную оползнем канализацию. Фото: МУП Сочи «Водоканал».

В Сочи начали ремонтировать поврежденную оползнем канализацию. Реконструкцию КНС проводят в микрорайоне Русская Мамайка. На месте разрушенного объекта появится новый. Он будет превосходить предыдущий по объемам и мощностям более, чем в два раза.

- КНС «Целинная» оказалась в зоне оползневого процесса. В случае промедления ситуация могла выйти из-под контроля и спровоцировать аварию. Она могла стать угрозой для экологии и эпидблагополучию населения, - сообщил начальник управления по капитальному строительству водоканала Сочи Артем Волков.

Уточняется, что в результате реконструкции КНС появится новая станция. Они представит из себя заглубленное сооружение из двух семиметровых резервуаров. Также поставят подпорные сооружения, которые станут защитой от возможных оползней в будущем.

Работы будут проводить поэтапно. На данный момент ведется бетонная подготовка верхней части свайного фундамента.

Планируется, что работы завершат до конца июня 2023 года.