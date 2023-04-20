Житель Новокубанска ножницами убил сестру

Расследование продолжается

В Новокубанске 61-летний мужчина убил 67-летнюю сестру. Он ударил ее ножницами в спину. Возбуждено уголовное дело.

- Брат и сестра жили в одном доме. 14 апреля они вместе распивали алкогольные напитки и поссорились. Мужчина схватил ножницы и ударил женщину в спину. После этого имитировал хищение предметов из дома и ушел гулять с собакой в лес. Через время он пришел к соседке и сказал, чтобы та вызвала скорую, потому что с его сестрой в доме что-то случилось, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Причастность брата к смерти сестры была установлена в короткие сроки. Ножницы лежали у мужчины в кармане. Местного жителя уже заключили под стражу.