Компании, использующие сетевые экраны, получили новую отечественную защиту

Фото: «Ростелеком»

На отечественный рынок вышел Solar NGFW – импортонезависимый межсетевой экран для настоящего Enterprise, разработанный компанией «РТК-Солар». Новый многофункциональный продукт предназначен для защиты корпоративной сети. В числе бонусов: контроль приложений, удобство установки, настройки, управления, обновления межсетевого экрана.

Эксперты «РТК-Солар» отмечают, что структура межсетевых экранов на сегодняшний день является одной из самых масштабных и заслуживающей пристального внимания специалистов информационной безопасности. В прошлом году финансовый объем этого сегмента составил порядка 15,7 млрд рублей и занял 15% рынка ИБ. Многие иностранные представители уже ушли из России, и «РТК-Солар» прогнозирует, что в 2023 году объем рынка сетевой безопасности составит более 16 миллиардов рублей, в том числе - за счет отечественных разработок.

- За прошлый год количество кибератак на российские организации выросло в два раза. Глубокая экспертиза «РТК-Солар», сфокусированная на доскональном знании технологий атак, отработанная годами практика их отражения позволяют нам уже сегодня дать ответ на ключевой технологический вызов для российского рынка сетевой защиты в виде решения нового поколения – Solar NGFW. Под защитой «РТК-Солар» находится более 750 организаций всех отраслей экономики. Для создания комплексных решений кибербезопасности мы сформировали команду 700+ разработчиков и в течение будущих трех лет мы планируем направить более 8,8 млрд рублей инвестиций в собственные технологии, – отмечает генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Формат экранов NGFW уже пользуется большой популярностью среди российских компаний. 91% опрошенных использует эту технологию, другие собираются внедрять ее уже в скором времени (по исследованиям «РТК-Солар»). Причина: качество и удобство технических решений. А в случае госкомпаний сейчас есть проблема вывода предыдущего используемого продукта из эксплуатации и замена его новым, отечественным.

- Для заказчика сначала внедрение, а затем обслуживание новой системы является болью. Многих страшит сама мысль остаться один на один со сложным решением, от работоспособности которого зависит его безопасность. Особенно это важно для крупных компаний с огромной инфраструктурой, в условиях которой сложно справиться своими силами. Искать узкого специалиста под конкретный продукт не менее проблематично. Solar NGFW позиционируется как аналог решений ушедших иностранных разработчиков ПО, - считает директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар» Александр Баринов.

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