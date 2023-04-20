Полмиллиона цветов высадят к лету в Сочи

Среди цветов будут разные сорта и виды бегонии, тагетеса, газании, цинии, гвоздики Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи планируют высадить полмиллиона цветов к летнему сезону. Всего будет около 400 тысяч сезонных видов растений и не менее 40 тысяч ковровых и многолетних.

К слову, ландшафтные дизайнеры выполнять цветочные композиции во всех районах Сочи. Например, растениями украсят остановку у памятника воинам в микрорайоне Мацеста.

- При формировании комфортной городской среды мы сохраняем уникальный ландшафтный стиль Сочи. Среди цветов будут разные сорта и виды бегонии, тагетеса, газании, цинии, гвоздики, — сообщил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, цветы начнут высаживать уже в апреле.