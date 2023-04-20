На Кубани проведут «Диктант Победы». фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани «Диктант Победы» проведут 27 апреля. В этом году состоится V Международный исторический диктант. Его участники ответят на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны.

- В этом году будут открыты более 800 площадок проведения. Число желающих в регионе поучаствовать в акции уже превысило 40 тысяч человек, - сообщил министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева.

Уточняется, что написать диктант можно очно или в онлайн-формате.

Кроме того, этом году впервые переведут диктант на шести иностранных языках – немецком, французском, китайском, английский, испанском и сербском.