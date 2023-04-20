В Сочи обещают сильный дождь с грозой до 21 апреля

Ситуацию контролирует городской оперативный штаб Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи вечером 20 апреля ухудшится погода. На курорте обещают сильный дождь с грозой. Такая погода продержится до 21 апреля. При этом в горах Сочи свыше 1500 метров сохраняется слабая лавиноопасность.

- Все службы переведены в усиленный режим работы. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, местным жителям и туристам стоит отказаться от отдыха у воды. В случае ЧС звонить по номеру 112.