В «Орленке» стартовала победная смена

Подростки примут участие в разных образовательных программах.

Участниками пятой смены года в «Орленке» станут более 1000 ребят из 53 регионов страны, в том числе присоединенных территорий. В течение трех недель во Всероссийском детском центре будет реализовано семь тематических программ разной направленности: инженерия, лидерство, творчество и музееведение.

В «Орленке» пройдет специализированная инклюзивная смена «Импульс творчества»: в Центр приедут 50 финалистов и лауреатов Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Для участников проекта будут организованы музыкальные занятия, творческие мастер-классы по хореографии, уроки театрального мастерства. Итогом смены станет масштабный гала-концерт: дети выйдут на сцену вместе с народной артисткой России Дианой Гурцкая.

В программе «Корабелы будущего» примут участие начинающие инженеры из 16 регионов России. Это лауреаты и победители конкурсов по судомоделированию, Всероссийской олимпиады по судостроению, учащиеся морских школ и клубов юных моряков. Подростки изучат современные тенденции развития судостроительной отрасли, познакомятся с этапами создания морской техники и построят модели радиоуправляемых судов специального назначения.

Образовательная программа «Дрон-академия» объединит 100 подростков, имеющих достижения в области физико-математических и естественных наук, технологического образования, а также опыт проектирования, исследовательской и научной деятельности. Ребята станут участниками мастер-классов и лекций специалистов БГТУ имени Шухова, познакомятся с основами проектирования, программирования, пилотирования, научатся создавать простые и сложные трехмерные компьютерные модели объектов с последующим производством на 3D-принтерах.

Участниками десятой юбилейной историко-патриотической смены «Школьный музей Победы» станут 120 ребят-активистов. В «Орленке» школьники познакомятся с современными технологиями создания выставок, экспозиций и экскурсий, изучат методику презентаций и правила составления тематических текстов. В программе смены познавательные лекции, мастер-классы, обсуждение актуальных вопросов музееведения и запуск творческих проектов.

Крупным творческим проектом пятой смены станет III Всероссийский фестиваль-конкурс детских духовых оркестров «Сильные духом!». Он соберет 105 юных музыкантов. Ребята включатся в активную творческую деятельность: посетят мастер-классы по профильным дисциплинам, дадут концерты для сверстников. По итогам Фестиваля будет назван лучший детский духовой оркестр.

Традиционно в дни смены в «Орленке» состоится фестиваль-конкурс «Национальная кухня России». Темой кулинарного соревнования станет кухня Алтайского края. Мальчишки и девчонки смогут узнать традиции этого региона и проявить свои таланты в приготовлении блюд.

Завершится смена большим праздником: в День Победы орлята примут участие в шествии «Бессмертный полк», масштабном концерте-митинге и Всероссийской минуте молчания.

Пятая смена пройдет в «Орленке» с 20 апреля по 10 мая 2023 года.