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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:04

Мемориальный дом Николая Островского реставрируют в Сочи

Он находится на улице имени Корчагина, 4
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Реставрационные работы будут проводиться на фасаде дома

Реставрационные работы будут проводиться на фасаде дома

В Сочи приступили к реставрации мемориального дома Николая Островского. Он находится на улице имени Корчагина, 4.

– Для сохранения объектов культурного наследия особенно важно вовремя выполнять ремонт и реставрацию. Это обеспечит их сохранность, неизменность первоначального облика, - отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, реставрационные работы будут проводиться на фасаде дома. Также восстановят лепку и заменят кровлю с водосточной системой. Подрядная организация планирует выполнить ремонт и внутри самого дома.