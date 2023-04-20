Мемориальный дом Николая Островского реставрируют в Сочи

Реставрационные работы будут проводиться на фасаде дома

В Сочи приступили к реставрации мемориального дома Николая Островского. Он находится на улице имени Корчагина, 4.

– Для сохранения объектов культурного наследия особенно важно вовремя выполнять ремонт и реставрацию. Это обеспечит их сохранность, неизменность первоначального облика, - отметил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, реставрационные работы будут проводиться на фасаде дома. Также восстановят лепку и заменят кровлю с водосточной системой. Подрядная организация планирует выполнить ремонт и внутри самого дома.