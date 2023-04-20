Сбер развивает виноделие на юге

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Сбер активно сотрудничает с виноградарями Кубани: как крупными агропромышленными холдингами, так и небольшими фермерскими хозяйствами.

В прошлом году Краснодарским отделением Сбербанка реализованы проекты виноделия на 6,5 млрд рублей, что в два раза превышает показатель 2021 года.

В целом на банк приходится более половины кредитного портфеля виноделов Краснодарского края.

Сотрудники банка приняли участие в выставке «Винорус.Винотех», выступили в деловой программе «Экономика российского вина» и рассказали о трендах отрасли.

Ольга Окорокова, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Площадь виноградников Краснодарского края в 2022 году увеличилась на 4,35 тыс. га и составила 29,6 тыс. га, обеспечив 87% прироста площади виноградников в России. А валовый сбор винограда достиг максимального показателя за всю историю кубанского виноградарства - 283,2 тыс. тонн или 42% от всего валового сбора в стране. В регионе производится 42% всего российского вина. У нас накоплена большая экспертиза в этой отрасли. Поэтому мы готовы предложить эффективные инструменты для наращивания объемов производства виноделов. К тому же фокус внимания сегодня направлен на поддержку виноградарства и виноделия и со стороны государства. А мы видим потенциал в инвестировании освоения новых земель, в закладке питомников по выращиванию собственных саженцев, а также модернизации производств».

Специально для агропромышленной отрасли Сбер запустил специальные продукты, которые включают в себя льготное кредитование, торговое финансирование, предложения от СберЛизинга, банковские гарантии для сделок и многое другое.

Согласно госпрограмме, площадь закладки виноградников до 2025 года должна составить по 1,5 тысячи гектаров в год. А льготные программы кредитования позволят увеличить сбор винограда до 600 тысяч тонн, а также в два раза увеличить объём производства винодельческой продукции.