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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:43

Начинающим фермерам в Сочи возместят затраты на строительство теплиц

На курорте действуют меры государственной поддержки
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц

Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц

В Сочи действуют шесть мер господдержки для сельхозпроизводителей. Они предоставляются предпринимателям, у которых есть своя ферма, подсобные хозяйства.

- Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, начинающие фермеры могут рассчитывать на грантовую поддержку. К слову, необходимую консультацию сельхозпроизводители могут получить по телефону: 8 (862) 264-13-45.