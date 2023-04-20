Начинающим фермерам в Сочи возместят затраты на строительство теплиц

Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц

В Сочи действуют шесть мер господдержки для сельхозпроизводителей. Они предоставляются предпринимателям, у которых есть своя ферма, подсобные хозяйства.

- Сельхозпроизводители могут подать заявку на возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “Комсомольской правде”-Кубань”, начинающие фермеры могут рассчитывать на грантовую поддержку. К слову, необходимую консультацию сельхозпроизводители могут получить по телефону: 8 (862) 264-13-45.