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НовостиОбщество20 апреля 2023 10:50

Житель Ленобласти пытался спрятать в Сочи 32 пакета с наркотиками

Мужчине грозит пожизненное
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители Сочи во время патрулирования заметили подозрительного мужчину. На одной из улиц турист попытался скрыться от стражей порядку и выбросил пакет.

- Оказалось это было 32 свертка с мефедроном. С поличным был задержан закладчик наркотиков, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, 27-летний мужчина приехал из Ленинградской области. По месту проживания оперативники тоже нашли пакет с наркотиками и установили места двух тайниковых закладок. Общая масса изъятых наркотиков составила почти килограмм.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.