Житель Ленобласти пытался спрятать в Сочи 32 пакета с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители Сочи во время патрулирования заметили подозрительного мужчину. На одной из улиц турист попытался скрыться от стражей порядку и выбросил пакет.

- Оказалось это было 32 свертка с мефедроном. С поличным был задержан закладчик наркотиков, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, 27-летний мужчина приехал из Ленинградской области. По месту проживания оперативники тоже нашли пакет с наркотиками и установили места двух тайниковых закладок. Общая масса изъятых наркотиков составила почти килограмм.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.