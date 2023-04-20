В Краснодаре машина такси полностью провалилась в огромную канаву

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На Западном обходе Краснодара утром 20 апреля произошло необычное ДТП. Водитель такси объезжал пробку на кольце у Немецкой деревни по грунтовой дороге и не увидел яму. В итоге машина почти полностью ушла под землю.

- Ситуация случилась около 12 дня. Водитель обратился в полицию для фиксации повреждения автомобиля в результате падения в канаву, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Известно, что таксист не пострадал.