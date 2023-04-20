Парк в станице Старокорсунской назвали в честь покойного митрополита Исидора

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Парк в станице Старокорсунской вблизи улицы Дубинской назвали именем покойного митрополита Исидора Кириченко. Решение о наименовании согласовали депутаты на очередном заседании.

- В миру Николай Васильевич Кириченко был епископом Русской православной церкви. Митрополитом Екатеринодарским и Кубанским был с 1987 до 2020 годы, председателем Церковного суда Русской православной церкви — с 2008 по 2020 годы. Умер 8 августа 2020 года, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Кроме этого, на заседании согласовали и другие наименования. Так, в Карасунском округе Краснодара появятся улицы имени святых Александра Флегинского и Иоанна Яковлева, а также Крещенская, Церковная и Колокольная. Одну из улиц назовут также как и парк в станице Старокорсунской – именем митрополита Исидора.

В администрации города рассказали, что Александр Косьмич Флегинский- священномученик. В станице Ключевой Кубанской области в 1918 году он был схвачен и убит большевиками. А Иоанн Иоаннович Яковлев был расстрелян в 1921 году.