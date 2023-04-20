В Анапе отключат горячую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Анапы останутся без горячей воды с 16 по 30 мая. Работы необходимо провести для того, чтобы начать подготовку к следующему зимнему сезону.

- Самые основные мероприятия по подготовке наружных сетей теплоснабжения, а также всего теплового комплекса проводят в 14-дневный период. К сожалению, ограничение подачи горячей воды в это время неизбежно, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Уточняется, что теплоснабжающие предприятия города проведут испытание трубопроводов всех сетей теплоснабжения повышенным давлением, после этого необходимо будет восстановить поврежденные участки, если они будут, и провести повторные испытания. Также на котельных предприятиях сделают ремонт.