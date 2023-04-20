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НовостиОбщество20 апреля 2023 11:38

В районе Западного Обхода Краснодара построят более 11 км ливневки

Сейчас на месте идут работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре в районе Западного обхода идет подготовительные работы к строительству ливневки. Рабочие выгружают и складируют строительные материалы, расчищают канал.

- На втором этапе строительства здесь уложат трубы диаметром 1000–1800 мм. Ливневку построят от улицы Западный Обход до поселка Колосистый, - отметили в мэрии города.

Общая протяженность ливневого коллектора составит 11,4 км. Все работы планируют завершить до ноября 2025 года.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что местные жители обеспокоены большим количеством срубленных на месте строительства деревьев. В мэрии пояснили, что подрядчик после работ займется компенсационным озеленением. Контрактом предусмотрена высадка 3715 лиственных деревьев и 273 кустарников.